Junqueras mostra la bonica foto que es penjarà a la seva cel·la d'Estremera

| 9 comentaris Roger Tugas

01/01/1970

El ministeri de Cospedal augmenta les partides un 46,1% des del 2016, mentre que la previsió per a sanitat, educació, serveis socials i ocupació ho fa en un 6,1% | Els comptes preveuen multipliquen per 2,4 el pressupost en Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya i l'incrementa un 8% per al CNI i un 3,7% per a despeses reservades de l'Estat