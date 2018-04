La preinscripció escolar no preveu finalment la casella de castellà

L'escola Emili Teixidor de Roda de Ter, a Osona Foto: Josep M. Montaner

Després del



Fonts d'Ensenyament,



Tot i que el formulari de preinscripció encara no és públic, ho serà pocs dies abans d'iniciar el període, fonts del Departament han afirmat que no hi ha referències lingüístiques, tret de les que ja sortien en les preinscripcions anteriors, en què es preguntava les llengües que entenia l'infant. .

Després del conflicte que va generar la possibilitat que el Ministeri d'Educació, fent ús de l'aplicació del 155 a Catalunya , pogués deixar escollir a les famílies la llengua d'escolarització dels infants, finalment no hi haurà casella lingüística del castellà per a la preinscripció del curs vinent.Fonts d'Ensenyament, el mateix dia en què el DOGC publica les normes que regulen la preinscripció escolar a Catalunya , han confirmat que no es preveuen canvis significatius per aquest procés, que s'inicia el divendres 13 d'abril i que acabarà el 24.Tot i que el formulari de preinscripció encara no és públic, ho serà pocs dies abans d'iniciar el període, fonts del Departament han afirmat que no hi ha referències lingüístiques, tret de les que ja sortien en les preinscripcions anteriors, en què es preguntava les llengües que entenia l'infant. .

Arran de l'aplicació de l'article 155, el govern espanyol va posar sobre la taula ''estudiar'' incloure una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola el 15 de febrer passat, després d'una petició del sindicat Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES). Durant unes setmanes, el ministeri dirigit per Méndez de Vigo va assenyalar que s'estava estudiant la manera de preservar el dret de les famílies de triar la llengua d'escolarització, una posició que va trobar l'oposició frontal de la comunitat educativa que va sortir al carrer el 17 de març en defensa del model català. Paral·lelament, el Departament d'Ensenyament, responent a la petició de les famílies, va retardar el període de preinscripció gairebé un mes.Durant aquest període, el Tribunal Constitucional (TC) ha resolt en dues sentències un recurs i un conflicte positiu de competències de la LOMCE presentats pel govern català el 2014. El TC ha declarat inconstitucionals, i per tant, ha anul·lat els articles que preveuen el finançament de 6.000 euros per a les famílies que escolaritzin a la privada per no trobar oferta en castellà a la pública, i el reial decret que regulava l'aplicació d'aquest finançament que, segons la llei Wert, havia d'assumir la Generalitat.Aquest dimecres, a poc més d'una setmana per iniciar el procés de preinscripció, que finalment no hi haurà cap casella lingüística en el formulari que hauran d'omplir les famílies i que per tant, no hi haurà canvis en aquesta matèria de cara al curs vinent, ja que l'única referència de llengua que s'inclou en aquest formulari, fa anys que en forma part i pregunta les llengües que entén l'infant.Així doncs, no hi ha canvis en qüestions de llengua per a la preinscripció 2018-2019. Tampoc n'hi haurà en la barem de punts per als infants que tenen problemes digestius crònics. Tot i que fa aproximadament un any es va anunciar que es modificaria el decret de preinscripció per a què els celíacs deixessin de tenir els 10 punts addicionals a l'hora d'escollir escola, aquesta condició continua vigent perquè no s'han completat els canvis necessaris.La preinscripció d'enguany també té com a novetat la incorporació de la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior, que ja no es podrà fer en paper. Tampoc caldrà aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’administració ja disposi, un primer pas en el repte de l'administració electrònica .

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)