​Barcelona acabarà l'any amb el doble d'urinaris públics a Ciutat Vella

Plànol amb les diverses fases dels lavabos públics a Ciutat Vella. Font: Ajuntament de Barcelona

Barcelona preveu ampliar el nombre d'urinaris públics permanents en el districte de Ciutat Vella i passar de les set cabines i urinaris actuals a la via pública que donen servei ininterrompudament a 14, a través de la contractació de set noves cabines que entraran en funcionament a finals d'any, segons ha informat el consistori. En un comunicat d'aquest dimecres , l'Ajuntament ha explicat que entre l'1 de juny i el 30 de setembre, mesos de més afluència de visitants segons ha informat el consistori, el districte reforçarà el servei amb vuit urinaris més, i arribarà als 15 durant l'estiu.Aquesta iniciativa s'emmarca en el pla per fomentar les relacions de proximitat entre els veïns a l'espai públic i en les escales de veïns que el govern municipal va engegar l'any passat a Ciutat Vella.D'aquesta manera, segons el consistori, es dona continuïtat a la política de dotar l'espai públic d'urinaris, una iniciativa que va començar el 2015 amb una prova pilot i que el 2017 va registrar 539.456 usos, i es redueixen les actituds incíviques.Els nous urinaris es distribuiran a la plaça de la Catedral, la de Castella, al passeig de Picasso i al de Colom, a la Rambla del Raval, a Sant Pau del Camp i al passeig marítim.En el següent mapa, es poden consultar els lavabos públics. En verd hi ha les cabines autorentables permanents ja existents; en taronja, els locals; en vermell, el reforç d’estiu, i en blau, les cabines autorentables permanents previstes per a finals d’any.

