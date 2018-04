Troben l'autor de nou robatoris en benzineres al Vallès i Barcelona, ja a presó per un altre delicte

L'atracament en una benzinera amb arma blanca a Montcada Foto: Mossos d'Esquadra

Els dos presumptes lladres a la benzinera de Montcada, ubicada a la C-58, amb una motocicleta Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han identificat l’autor de nou atracaments amb arma de foc en benzineres que es van produir, entre abril i agost del 2017, a Montcada i Reixac i Barcelona. Es tracta d’un home, de 38 anys i de nacionalitat espanyola, que ja es trobava a presó per altres delictes contra el patrimoni.Així ho ha corroborat la policia catalana després de gairebé un any d’investigacions, que van tenir com a punt de partida el robatori que van cometre dues persones el 29 d’abril de l’any passat al municipi vallesà. Els dos atracadors anaven amb les cares tapades i van utilitzar armes de foc per intimidar les víctimes. A més, van fugir amb un cotxe el que li havien canviat la matrícula, que era robada.El 22 de juny van tenir constància d’un segon fet a la mateixa localitat i amb el mateix guió. El 26 de maig, els Mossos van localitzar un dels dos lladres dins del cotxe que havia estat utilitzat en els atracaments. A l’interior del turisme van trobar roba i uns guants, material que haurien utilitzat per dur a terme les accions delictives. Va ingressar a presó i la investigació va continuar oberta per enxampar l’altra persona.El juliol es van produir dos robatoris en la mateixa benzinera de Montcada i les indagacions van concloure que el responsable era el segon individu, que també havia participat en els altres dos fets. A més, la policia el va relacionar amb el robatori de dues motocicletes a Barcelona, comés el juny i el maig del 2017. Uns vehicles que es van utilitzar per fugir després d’atracar les estacions de servei a la població vallesana.També li van imputar cinc assalts a la capital catalana amb intimidació, entre juny i agost. Finalment, els Mossos van vincular aquest home amb un robatori violent a un repartidor de pizza de Barcelona, el passat 24 de juny. Un cop identificat i confirmat que aquesta persona estava entre reixes, la policia ha tancat la investigació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)