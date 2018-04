TV3 recorre el món a la recerca d'estrangers que parlen i pensen en català

Què fa que persones d'arreu del món aprenguin el català i aquesta decisió capgiri les seves vides? El músic islandès Halldor Mar -que va aterrar a Barcelona per perfeccionar els seus estudis de guitarra- s'ho pregunta. Una interrogant que dona vida al programa "Katalonski" , que aterra aquest dijous a les 22.35 h a la graella de TV3.Es tracta d'una producció de la televisió pública en coproducció amb Broadcaster Audiovisual Services i La Lupa Produccions, que servirà d'excusa per recorre el món a la recerca d'estrangers que han incorporat el català a les seves vides.Mar viatjarà per trobar-se amb gent que no és catalana, però que ha après el català i, aquesta decisió els ha canviat la vida. Vol conèixer qui són aquests “estrangers” o “gent estranya” com ell, que, sense viure a Catalunya, parlen i pensen cada dia en català i, des del seu país, estan pendents del que passa a casa nostra.En el primer capítol el músic islandès viatjarà a Nova York i Washington per celebrar la diada de Sant Jordi. Amb la historiadora Miriam Basilio veurà on arriba la passió pel clàssic del futbol entre el Reial Madrid i el Barça, en un bar de Brooklyn ple a vessar de gent d’arreu del món; gaudirà d’un espectacular “mapping” de roses i dracs amb la lingüista Mary Ann Newman, neboda valenciana d’Arthur Miller; en ple High Line cantarà Mishima amb el professor Courtney Wells, un gran coneixedor dels trobadors occitans. A Washington, parlarà de racisme amb el diplomàtic Julion Cooper; ballarà danses jueves amb Matt Adler; anirà al curiós sopar de Sant Jordi a la Universitat de Georgetown amb l’aplicat estudiant Andrew Boas i, allà, viurà una aparició: conèixer Chloe Phillips, que ens seduirà amb la seva versió de “Boig per tu”."Katalonski" compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, l’Institut Ramon Llull i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)