L'Estat «rescata» dues autopistes més

Un peatge en una de les vies rescatades Foto: Europa Press

El Ministeri de Foment va “rescatar” durant la mitjanit d’aquest passat diumenge, 1 d’abril, dues autopistes de peatge més que es troben en fallida, la Circumval·lació d’Alacant i el tram de l’AP-7 entre Cartagena i Vera.D’aquesta manera, el departament dirigit per Íñigo de la Serna ha assumit aquest 2018 cinc d’aquestes vies amb problemes, ja que el febrer i març es va quedar amb les radials R4 Madrid-Ocaña i R-2 Madrid-Guadalajara, i l’AP-36 Ocaña-La Roda.Aquest passat diumenge, doncs, dues vies més van començar a revertir sobre l’Estat i Foment, a través de la societat Seittssa, assumeix la seva plantilla i la gestió en substitució de les seves actuals societats concessionàries, que ja han estat declarades en liquidació.La Circumval·lació d’Alacant estava gestionada per Ciralsa, firma concessionària participada per ACS, Abertis i Globalvía i que ha patit la fallida amb un deute de 251 milions. Per altra banda, la Cartagena-Vera estava gestionada per Aucosta, concessionària participada per Globalvía, Ploder i diverses caixes d’estalvi que ja no existeixen, i va fer fallida amb un passiu de 510 milions.Foment assumeix les vies per garantir que, malgrat la liquidació de les seves actuals concessionàries, segueixin en servei per als usuaris.

