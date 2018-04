Maniobres de reanimació de la tercera via al Cercle d'Economia

El que no es pot negar al Cercle d'Economia és la seva insistència. Aquest dimecres ha organitzat una jornada entorn el tema "El model territorial a debat", amb l'aposta per una reforma constitucional com a gran senyera. L'objectiu ha estat revitalitzar una tercera via que ha quedat col·lapsada pel bloqueig polític i s'inscriu en la línia dels posicionaments del Cercle en favor d'una sortida de diàleg al conflicte entre Catalunya i l'Estat . La jornada ha estat com una maniobra de reanimació del "malalt" i, per intentar-ho, s'ha cridat als millors especialistes.Un seguit d'acadèmics de dret constitucional de diverses universitats han estat convocats al Cercle amb urgència. Es tracta de deu catedràtics que han col·laborat en l'estudi Idees per a una reforma de la Constitució. S'hi han escoltat tots els grans lemes habituals "Una reforma constitucional és imprescindible", ha assegurat en l'inici de la jornada Santiago Muñoz Machado, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Complutense.Muñoz ha propugnat aclarir el règim de competències de les autonomies i l'Estat, seguint el model alemany, on la Constitució defineix tan sols les atribucions de la federació. Eliseo Aja (UB), que va ser el primer president del Consell de Garanties Estatutàries, ha defensat la reforma del Senat. I Ana Carmona (universitat de Sevilla) ha insistit en la importància d'incloure una referència a la Unió Europea en el text de la Carta Magna.El constitucionalista Francesc de Carreras -ideòleg fundacional de Ciutadans- ha estat un dels convidats. Ha assegurat que "una reforma constitucional no resoldrà el problema de Catalunya". Però sí que ha apostat per la reforma, que podria fer "més atractiva la unitat i la integració a Europa". Ha reclamat una simplificació de competències, amb una única llista d'atribucions a la Constitució.El catedràtic Enric Fossas (UAB) ha defensat la necessitat de refer el camí trencat per la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 sobre l'Estatut. Fossas ha propugnat recuperar alguns aspectes tombats pel TC, com la participació de Catalunya en la designació d'òrgans constitucionals i en el poder judicial, en el terreny del finançament i en la relació de les comunitats autònomes amb la Unió Europeu. Ha esmentat també la necessitat d'introduir aspectes simbòlics en la Constitució, com un reconeixement específic de la personalitat nacional de Catalunya.Diverses intervencions que s'han produït han mostrat el temor existent en els sectors acadèmics i econòmics de la tercera via sobre el moment de bloqueig que es viu, accentuat per l'onada repressiva - ara, també contra els CDR - i de detencions i la petició d'extradició contra Carles Puigdemont . Alberto López Basaguren (Universitat del País Basc) ha dit que és "indispensable afrontar una reforma del sistema de les autonomies". Només "una reforma seriosa" que "conquereixi els cors de molts independentistes" podrà ser una sortida a l'atzucac.Cal veure l'eficàcia dels moviments del Cercle. El moment no sembla gaire propici. Mentre l'Estat llança una ofensiva repressiva a tot drap contra el sobiranisme, i les forces independentistes malden per trobar una fórmula que porti a la investidura, tothom, de l'unionisme a l'independentisme té posada la mirada a Schleswig-Holstein. Però el fòrum econòmic és com un microclima i no llança la tovallola. El Cercle ja prepara un document sobre la reforma de l'Estat que es podria presentar en les properes jornades que organitzarà l'entitat a Sitges.El gruix de la tercera via s'ha donat cita aquest dimecres al Cercle d'Economia. Hi havia una rellevant representació de l'antiga UDC (Josep Antoni Duran Lleida i Ignasi Farreres), del PSC (Pere Navarro, Assumpta Escarp, Anna Balletbó), i l'exconseller Santi Vila, al costat d'alguns dirigents sobiranistes com Joan Rigol i Carles Campuzano. Una de les presències destacades ha estat la de l'expresident Jordi Pujol, qui s'ha saludat amb el constitucionalista Francesc de Carreras. No hi ha hagut abraçada, però si més no, s'han donat la ma.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)