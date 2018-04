Mor un motorista en patir un accident a la C-17 a Granollers

Un motorista de 53 anys ha mort aquest dimarts al vespre després de patir una sortida de via a la C-17 a l'entrada de Granollers per la Ronda Sud. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir poc després de tres quarts de vuit del vespre, a l'alçada del quilòmetre 19,6 i en sentit Vic. Per causes que s'investiguen, la víctima, J.P.V., de nacionalitat espanyola i veí d'Argentona, va sortir de la carretera i va perdre la vida. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

