Vaga d'estudiants el 26 d'abril «en clau republicana»

Mobilització d'estudiants al centre de Barcelona, en una imatge d'arxiu Foto: Jordi Jon Pardo

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat vaga per al proper 26 d'abril "a tots els centres educatius dels Països Catalans". Segons el sindicat, la vaga ha de ser "tret de sortida de mobilitzacions en clau republicana", per la qual cosa fa una crida a tots els sectors de la societat catalana a secundar-la amb "vagues sectorials" per evidenciar la "precarietat" a la qual "sotmet el capitalisme".En clau educativa, el SEPC reclama que s'apliqui una rebaixa del 30% de les taxes universitàries i que s'equiparin preus de màster i de grau. També acabar amb tots els concerts a la xarxa público-privada per apostar per una única línia pública. I a banda es reclama combatre les violències masclistes dins i fora les aules, així com la incorporació de la perspectiva de gènere a les aules.

