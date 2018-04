Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 d’abril de 2018

Tiroteig a la seu de Youtube a Silicon Valley, a Califòrnia. La policia de San Bruno s'ha desplegat aquest dimarts al vespre després de rebre nombrosos avisos de la presència d'un individu armat a la zona. Segons ha informat el mateix departament policial a través de Twitter, els agents han hagut de respondre amb foc a l'atac. Poc més d'una hora després de l'inici de la intervenció, la mateixa policia ha confirmat la mort de l'autora sospitosa.Ara per ara, l'hospital General de San Francisco confirma que ja ha rebut ferits, tot i que no en concreta el nombre exacte. El diari Los Ángeles Times, però, cita fonts policials i ja parla d'almenys 4 ferits confirmats, tots ells per ferides de bala. Les autoritats de la zona descarten en aquests moments l'atemptat terrorista i apunten que el llistat de persones afectades pot crèixer en les properes hores.Desenes d'empleats de l'empresa han hagut de ser evacuats escortats per agents de la policia. Un d'ells ha explicat en una televisió local que l'edifici ha estat rodejat amb rapidesa per vehicles policials.

