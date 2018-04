Realment Òmnium rep tantes subvencions i Ciutadans tan poques?

Ciutadans insisteix en l'origen públic dels ingressos d'@omnium.

Aquí un gràfic que ho aclareix.

De regal, la base social d'ambdues entitats. pic.twitter.com/CBBrMXXgid — Ismael Peña-López (@ictlogist) 3 d’abril de 2018

Òmnium Cultural va rebre l'any 2016 11.612,98 euros en subvencions i donacions, que significa menys del 5% del total del pressupost de l'entitat. Les dades - es poden trobar fàcilment al seu web - desmenteixen les acusacions de Ciutadans, que reitera dia rere dia que la major part dels ingressos de l'entitat provenen de fons públics.En aquest context, el membre de la junta directiva d'Òmnium Ismael Peña ha reaccionat a Twitter i ha penjat dos gràfics comparant el suport social de les dues organitzacions i el percentatge del pressupost que prové d'institucions públiques.En el primer gràfic contrasta l'irrisori percentatge que representa per a Òmnium les donacions públiques i els 12.820.446 euros que rep el partit liberal dels fons públics , que significa el 83% del pressupost del partit d'Albert Rivera. També compara el nombre d'afiliats de les dues organitzacions i, en aquest cas, Ciutadans compta aproximadament amb 30.000 membres mentre que l'entitat sobiranista supera els 100.000.Els 11.612,98 euros que rep Òmnium provenen de contribucions d'ajuntaments i administracions locals a projectes culturals concrets que organitza la mateixa associació. Un portaveu de l'entitat ha confirmat aque no reben "un sol euro de la Generalitat des del 2012" i que, en tot cas, els ingressos públics no es destinen a la pròpia entitat sinó a les activitats que organitza.

