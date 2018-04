L'ACA aprova suspendre cautelarment l'augment de tarifa d'ATLL per al 2018

Un dipòsit d'ATLL al terme municipal de Santa Maria de Palautordera Foto: Jordi Purtí

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat aquest dimarts suspendre de forma cautelar l'increment de l'11,8% de la tarifa d'ATLL per al 2018 aprovat el 28 de desembre del 2017. Ho ha fet a instàncies del Departament de Territori i Sostenibilitat, en una mesura que té efecte des de l'1 de gener i que ha de ser ratificada pel Consell de Ministres del govern espanyol en aplicació de l'article 155. L'anul·lació de l'augment de tarifa s'ha decidit després que el Tribunal Suprem ratifiqués l'anul·lació de l'adjudicació del contracte dels serveis d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat a l'empresa Acciona.Després d'aquesta sentència, una comissió de seguiment formada pels Departaments de Presidència, Territori i Sostenibilitat, Vicepresidència i Economia i Hisenda i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'analitzarà i plantejarà l'itinerari per a la seva execució. La comissió tindrà també en compte la disposició addicional sisena de la Llei d'acompanyament dels pressupostos del 2017, que preveu que el Govern ha de presentar al Parlament la voluntat de recuperar la gestió directa del servei d'abastament d'aigua en alta així com el calendari d'actuacions i mesures per fer-ho possible.Mentrestant, i atès que es tracta d'un contracte de serveis públics, la prestació del servei queda garantida i "no es pot interrompre en cap moment", segons puntualitza el Departament de Territori i Sostenibilitat, ja que l'operador actual "té l'obligació" de continuar-lo prestant amb els mateixos estàndards de qualitat i eficiència. En aquest sentit, la llei estableix que les condicions d'allargament del contracte són exactament les mateixes que les establertes en el plec de contractació fins que es produeixi l'execució definitiva de la sentència.

