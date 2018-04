ÀUDIO Escolta la primera entrevista de Puigdemont des de la presó alemanya

🔴 No m'estic defensant a mi mateix, sinó que represento a una institució nascuda el 1359. Sempre he estat un activista en contra de la violència, i l'independentisme ha sigut sempre un moviment pacífic. Decidir el nostre futur a les urnes no és un crim ⏯ https://t.co/yTKpQmiOK3 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 3, 2018

Carles Puigdemont ha fet una crida a mantenir-se "pacíficament dempeus" davant del "règim del terror" que l'Estat "està intentant imposar per justificar la repressió". "No us deixeu tancar en presons d'autocensura", ha dit el president, que es troba empresonat a Alemanya, a través d'Instagram. "La República Catalana serà tan lliure com vosaltres vulgueu", ha reblat el líder de JxCat.A través de Twitter, Puigdemont ha compartit la primera entrevista que li han fet des de la presó i ha reiterat que no es defensa a ell mateix, sinó que representa "una institució nascuda el 1359". El nou fragment d'àudio que ha vist la llum aquest dimarts al vespre forma part de la mateixa conversa que s'ha anat filtrant en les darreres hores del cap de l'executiu català amb el diputat alemany Diether Dehm , del partit d'esquerres Die Linke, al costat de la seva companya de files Zaklin Nastic, que el van visitar diumenge a la presó de Neumünster.El president ha reiterat el caràcter pacífic del moviment independentista: "Sempre he estat un activista de la no violència i l'independentisme ha sigut sempre un moviment pacífic", ha insistit. "Decidir el nostre futur a les urnes no és un crim".Podeu escoltar la conversa aquí:El president a l'exili rebrà demà la visita del vicepresident del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, que es desplaçarà a la presó de Neümunster. També visitarà Puigdemont el l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vagl, cap del grup d'amics de Catalunya al Parlament Europeu.

