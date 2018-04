Adif i Renfe pressuposten el 2018 a Catalunya 138 milions menys del promès fa un any

El nivell d'inversions previstes a Catalunya en el projecte de pressupostos de l'Estat del 2018 segueix estant per sota del que li pertocaria pel seu pes en la població total , ja que, tot i viure-hi el 16,2% d'habitants, els comptes li reserven el 13,3% de les inversions. Malgrat tot, aquesta xifra no només és limitada en aquest sentit, sinó que fins i tot queda per sota de les previsions plurianuals contingudes en els pressupostos anteriors en àmbits sensibles com els de la xarxa ferroviària.I és que els comptes, a més de les partides reservades per a l'exercici a què fan referència, inclouen una previsió de les inversions per als anys successius. Aquesta quantitat, però, s'entén normalment com un terra, un mínim de despesa per seguir executant els projectes ja contemplats per a l'any en curs. Així, com els pressupostos del 2017 van ser força més austers que els actuals i Mariano Rajoy acabava de prometre una pluja de milions , el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que la situació seria millor els següents cursos.Per això, els últims comptes contemplava que Adif -que gestiona les vies i les estacions- incrementés la inversió a Catalunya el 2018 dels 132,4 milions als 259,4 milions, mentre que Renfe -que gestiona els trens- l'augmentés dels 93 milions als 226 milions. La realitat, però, és que Adif té previst, segons el projecte de pressupostos, invertir 247 milions i Renfe, 100,3 milions. En total, doncs, 138,1 milions menys dels que preveien com a mínim els comptes del 2017, cosa que significa que deixarà d'arribar aquest any un 28,5% de la despesa promesa tan sols per seguir endavant amb els projectes ja endegats.Si s'analitza també la inversió prevista en alta velocitat, aquesta quantitat es modera una mica, ja que, si bé els pressupostos del 2017 situaven el mínim inversor a Catalunya en 188,7 milions, finalment la partida s'ha situat en un sostre de 217,2 milions. La despesa ferroviària total, per tant, queda 109,7 milions per sota de la previsió plurianual de fa un any.Així mateix, si es té en compte tota la inversió de l'Estat a Catalunya, tant pel que fa a l'atorgada al govern espanyol com al seu sector públic i a empreses públiques, la quantitat pressupostada ara és encara inferior a la prevista fa un any. En els comptes del 2017, s'hi apuntava que tots els ens de l'administració central invertirien un mínim de 1.358,3 milions a Catalunya l'any següent, però finalment tan sols se'n preveu ara un màxim de 1.326,5 milions. És a dir, 32 milions menys, cosa que evidencia que ni tan sols es manté el ritme inversor previst el 2017 i que s'iniciaran ben poques noves despeses al país.

