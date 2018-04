El sindicat d'infermeria exigeix la retirada d'un bolígraf sexista

El sindicat d'infermeria Satse ha exigit la retirada d'un bolígraf que es ven a les cadenes Ale-Hop amb una imatge sexista de les infermeres. A través d'un comunicat, el sindicat denuncia que el bolígraf mostra una infermera "amb vestits ajustats, curts, i una anatomia voluptuosa, procliu a suggerir determinats pensaments o fantasies sexuals".L'organització ha traslladat a l'empresa el malestar dels professionals de la infermeria i que "la imatge estereotipada i sexista de les dones infermeres que atempta contra el seu honor i dignitat".El sindicat porta anys reclamant a administracions públiques, institucions, empreses i mitjans que no recorrin a tòpics denigrants i perjudicials si es refereixen públicament a infermeres, i que facin tot el possible perquè no es tornin a repetir. És per això que reclamen que aquests bolígrafs es retirin de la venda al públic "de manera immediata" i que no s'incloguin de nou en catàlegs i promocions futures.

