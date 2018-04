VÍDEO Tensió a la Casa Reial: Letícia impedeix a Sofia fer-se una foto amb les seves netes

Els rumors diuen que la reina Letícia i reina emèrita Sofia no es porten bé i aquest vídeo sembla confirmar-ho. Són imatges de la sortida de la Missa de Pasqua a Palma, quan la mare del rei intenta fer-se una fotografia amb les seves netes, Eleonor i Sofia. Les agafa per l'espatlla i totes tres posen davant dels fotògrafs, però aleshores Letícia es posa davant i impedeix que es pugui fer la foto.La tensió és evident i fins i tot hi ha d'intervenir Felip VI. La reina emèrita insisteix, però fins i tot Eleonor, la seva neta, li retira el braç de males maneres en dues ocasions. Mentrestant, Joan Carles I passeja per allà sense entrar en la discussió.