Els Mossos augmenten la vigilància de jutjats, edificis de l'Estat i seus de partits

Dispositiu dels Mossos d'Esquadra a la plaça Sant Jaume Foto: Adrià Costa

La Prefectura dels Mossos d'Esquadra ha presentat aquest dimarts al matí l’anomenat Pla Operatiu Minerva, que té com a principal objectiu garantir la seguretat i l'ordre públic "en previsió dels diversos escenaris que es puguin produir a Catalunya" a partir d'aquest mes d'abril, i farà reforçar la vigilància en seus judicials, edificis de l'estat i europeus, seus de partits polítics i manifestacions i concentracions.Segons han informat fonts policials a l'ACN, el pla s'activa aquest dimecres i pretén garantir la seguretat i el normal desenvolupament dels esdeveniments durant el període d'activació del pla operatiu, que no té data de finalització, extremar les mesures de prevenció i reacció per assegurar el normal funcionament de l'activitat ordinària a Catalunya, i garantir la correcta coordinació entre tots els serveis de Mossos. Concretament, l'operatiu inclou la protecció de les seus de l’Administració de la Justícia (dispositiu Toga), dels edificis de l’estat i europeus (dispositiu Estadi), de les seus dels partits polítics (dispositiu Forum) i dels actes, manifestacions i concentracions (dispositiu Atrium).Aquest pla operatiu és similar a l’anterior Pla operatiu Àgora, activat del 4 de setembre al 15 d'octubre com a reacció a l'amenaça terrorista i al referèndum de l'1-O. En el Pla àgora, es va establir que els agents d'ordre públic de l'àrea metropolitana i els antiavalots dels Mossos d'Esquadra treballessin en torns d'unes deu hores diàries i quatre dies seguits, acumulant aproximadament 50 hores setmanals, i descansant els dos següents.En el total de les sis setmanes, els agents van fer unes 70 hores extres, que es podien compensar descansant o cobrant. El dispositiu afectava la Brimo, antiavalots centralitzats a la seu d'Egara, i a les ARRO de Barcelona, àrea metropolitana sud i nord. El dispositiu Minerva de moment no se sap quins agents afecten, però probablement s'estendrà a totes les ARRO del territori i els agents de seguretat ciutadana estaran en prealerta.

