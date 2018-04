Feina i un lloguer de 50 euros: l'estratègia d'un poble valencià per atraure famílies

Un lloc de treball i un lloguer de 50 euros al mes.. Aquesta és l'oferta de l'Ajuntament de Portell, al País Valencià, per a atraure a famílies amb fills en edat escolar que vulguin iniciar una nova vida en aquest poble amb 200 habitants. L'objectiu és salvar així la seva escola, tal com informa el diari La Veu

Més de vint famílies de la demarcació de Castelló i València, i també d'altres parts de l'estat espanyol, com Cantàbria, Galícia i Madrid, han mostrat el seu interès per l'oferta i aquest dimarts diverses d'elles han visitat el poble per a conèixer-l en primera persona.



També acaben d'iniciar-se les entrevistes a les famílies candidates per part del consell escolar i el consistori i, segons ha explicat l'alcalde de Portell, Álvaro Ferrer, després de realitzar les sis primeres de les catorze previstes, aquestes van "per molt bon camí". "Hi ha diverses famílies que compleixen els perfils i la veritat és que serà difícil haver de dir que no a algunes d'elles", ha reconegut.

De moment el poble pot oferir set llocs de treball i disposa de tres habitatges, segons Ferrer, qui assenyala que perquè aquesta solució sigui duradora en el temps "seria necessari que almenys dues famílies vulguin quedar-se".L'aulari de Portell pertany al Col·legi Rural Agrupat (CRA) Celumbres, al costat dels de Cinctorres i Castellfort, i en ell estudien en l'actualitat set alumnes. La ràtio per al pròxim curs es queda en quatre escolars, "dues parelles de germans", i als seus pares se'ls va plantejar el dubte sobre "si deixar-los o no en l'escola seria una bona alternativa en ser tan pocs en l'aula", expliquen des de l'ajuntament.El centre podria seguir obert amb els quatre, però després de la incertesa que s'obria per a les famílies el consistori de Portell va pensar a llançar una crida a futurs pobladors amb fills en edat escolar, a canvi d'una ocupació i un lloguer de 50 euros al mes, la diferència del qual assumiran les arques municipals.La primera alternativa a la qual ha recorregut Portell per a oferir un lloc de treball ha sigut la de demandar "totes les ajudes que han eixit en matèria d'ocupació" per part de les diferents administracions públiques, des de la Generalitat a la Diputació de Castelló.Amb elles es preveuen aconseguir set ocupacions, encara que de caràcter temporal, per la qual cosa l'ajuntament de localitat confia que sigui la indústria tèxtil local i els projectes municipals en marxa, així com la instal·lació d'una xarxa de calor domiciliària que requerirà personal per al seu manteniment, els que acaben assentant els llocs de treball a llarg termini per als nous veïns de Portell.

