Nou missatge de Puigdemont des de la presó d'Alemanya

Carles Puigdemont assegura que no fugirà si el tribunal superior de Schleswig-Holstein el deixa en llibertat i l'obliga a quedar-se a Alemanya mentre dura el procés d'extradició. "Si la justícia alemanya em diu que puc sortir de la presó però he de quedar-me al país, m'hi quedaré, òbviament no m'escaparé", diu en una conversa des de la presó de Neumünster amb dos diputats del partit Die Linke i difosa a les xarxes per un dels dos representants, Diether Dehm . De moment, la fiscalia s'ha posat a favor de la seva extradició "No m'estic defensant a mi mateix, sinó que represento una institució molt antiga", continua el president a l'exili. Durant l'àudio, també deixa clar que el seu viatge per carretera des de Finlàndia tenia com a objectiu "tornar a Bèlgica" i lliurar-se a "la justícia" d'aquest país, on resideixen Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, tres consellers del Govern que també estan processats per part del Tribunal Suprem.Puigdemont també opina sobre les protestes a Catalunya posteriors al seu empresonament : "Estic molt orgullós de la reacció del poble de Catalunya, és molt democràtica".

