​Les entitats veïnals de Barcelona denuncien «passivitat» amb els incompliments de les terrasses

Una parella de turistes fulleja la carta en una terrassa de la Rambla. Foto: Adrià Costa

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i diverses entitats veïnals individuals han formalitzat una denúncia a l'Ajuntament per l'incompliment de l'ordenança de terrasses per part de bars i restaurants. La focalitzen en tres indrets de la capital catalana –els trams de la Rambla de Caputxins i Santa Mònica, l'avinguda Gaudí i el passeig de Sant Joan-, però ho estenen a tota la ciutat i ho atribueixen a la "passivitat" municipal: els restauradors no retiren el mobiliari de les terrasses quan abaixen la persiana malgrat que ho haurien de fer per normativa.La denúncia ja ha estat entrada en el registre municipal i, a més de la FAVB, la subscriuen les associacions veïnals de la Sagrada Família, Amics del Passeig Sant Joan, Fort Pienc i del Gòtic. En un comunicat aquest dimarts , recorden que l'ordenança vigent recull explícitament que, quan l'establiment estigui tancat, el mobiliari s'ha de retirar a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa en el termini màxim establert a la llicència, o sigui, que no s'hi pot tenir de nit ni en les jornades que no obren per descans.La mateixa regulació preveu com a excepció els casos d'ordenacions singulars de carrers que ho contemplin. No obstant això, tant la de l'avinguda de Gaudí com la del passeig de Sant Joan, aprovades el 22 de juny i el 18 de novembre del 2015, no ho contemplen, i la Rambla es regeix per la mateixa ordenança, que no permet el mobiliari quan els locals no estiguin oberts. Segons el règim sancionador, es tracta d'una infracció greu, remarquen les associacions.La denúncia se centra en aquests tres espais, però les entitats adverteixen que l'incompliment "s'estén a tots els indrets de la ciutat". Apunten que, segons dades del mateix Ajuntament, afecta el 56% del sector. "Evidencia que les terrasses són una activitat amb tendència a engolir el màxim d'espai públic, un fet que només és possible per la passivitat de l'Ajuntament, que afavoreix la sobreocupació en detriment de la mobilitat i el dret al descans", argumenten.Agreguen que la taxa que el consistori fa pagar als establiments per ocupació de l'espai públic és de 0,50 euros per metre quadrat. Davant d'aquest fet, critiquen que aquests negocis gaudeixen "d'una subvenció encoberta que genera una alta rendibilitat als empresaris", i indiquen que, segons el Gremi de Restauració, les terrasses suposen fins a un 40% dels ingressos per a alguns establiments. També defensen que comporten "el deteriorament de l'espai públic".Les entitats veïnals consideren que la suma de "passivitat, subvenció indirecta i alta rendibilitat" fa que l'Ajuntament "afavoreixi l'especulació del mercat immobiliari de lloguer dels locals de restauració". Reclamen que el consistori vetlli pel compliment de l'ordenança, s'intensifiqui el control sobre l'ús de l'espai públic i s'apliqui "amb el màxim rigor" la potestat sancionadora.

