Els Mossos sancionaran Vidal Aragonès pels talls de carreteres el 3-O

Vidal Aragonès al Parlament aquest dimarts Foto: ACN

Fa 6 mesos de la vaga general. A Cornellà més de 4000 persones vam exercir el nostre dret fonamental de vaga.Avui els Mossos em notifiquen inici de procediment sancionador per organitzador de talls. M'hagués encantat participar de la direcció però allò fou el poble autoorganitzat pic.twitter.com/gXZBoe7PBY — Vidal Aragonés (@VidalAragones) April 3, 2018

Els Mossos han notificat al diputat de la CUP Vidal Aragonès l'inici d'un procediment sancionador per organitzar talls durant la vaga general del 3 d'octubre, dos dies després del referèndum. Així ho ha explicat el propi Aragonès amb un missatge a Twitter aquest dimarts a la tarda, on argumenta que li hauria "encantat" participar de la direcció de la reivindicació, però assevera que "allò fou el poble organitzat".Precisament quan fa sis mesos de la vaga general, Aragonès ha recordat que a la seva ciutat, Cornellà de Llobregat, més de 4.000 persones van exercir el seu dret "fonamental". Aragonès adjunta al tuit la fotografia de la notificació dels Mossos, on s'hi apunta que Vidal va tenir un paper "molt rellevant en l'organització i desenvolupament de la manifestació"."Més en concret, va ser la persona que va donar indicacions a la resta de membres del grup i va indicar quines vies s'havien de tallar", afegeix el text. A més, la notificació subratlla que Aragonès és "l'organitzador o promotor" de la manifestació amb tall de la B-20, sortida 14 sentit sud, i l'autopista A-2 sortida 60. El diputat anticapitalista és, doncs, el "presumpte responsable de la comissió d'una infracció administrativa".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)