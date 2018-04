Puigdemont busca residència a Alemanya per aconseguir la llibertat provisional

Carles Puigdemont a Hèlsinki Foto: Carles Puigdemont

La decisió d’avui era l’esperada. Hauria estat veritablement excepcional que la fiscalia no admetès ni a tràmit la petició. Ara s’inicia el procés judicial on ja podrem fer al·legacions



A Alemanya el President no té (encara) residència coneguda. Ara treballarem aquest aspecte — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) April 3, 2018



L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit aquest dimarts a Twitter que el president destituït "no té (encara) residència coneguda a Alemanya". Per això, ara treballaran aquest aspecte per tal de reforçar davant la justícia alemanya la petició de llibertat provisional mentre es discuteix la possible extradició. L'advocat ja havia dit anteriorment que no descartava proposar "alternatives" per evitar la presó incondicional basada en el risc de fuga.El partit d’esquerres alemany Die Linke ja ha ofert a Puigdemont una "residència permanent" a Alemanya per si ha d’acreditar una residència fixa al país durant el seu procés judicial contra l’extradició. Així ho ha explicat en un escrit al seu blog la diputada Zaklin Nastic, que diumenge el va visitar a la presó. Una residència permanent podria ajudar Puigdemont a reduir el "risc de fuga" en cas que el jutge considerés donar-li la llibertat com a mesura cautelar mentre dura el seu procés.

