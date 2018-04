FOTO L'estàtua dels Beatles a Liverpool també demana la llibertat dels presos

El llaç groc ja s'ha convertit en un símbol d'abast internacional a favor de la llibertat dels presos polítics catalans. Són diverses les capitals europees que s'han despertat en més d'una ocasió amb llaços grocs en punts emblemàtics de la ciutat. La darrera acció ha tingut lloc a Liverpool i amb The Beatles com a protagonistes.A la riba del Riu Mersey, en el seu pas per la localitat del Regne Unit, hi descansa una imponent estàtua de bronze dels quatre cantants de la històrica banda anglesa. Aquest dimarts se'ls hi ha penjat llaços grocs i cartells de "Help Catalonia". Així ho ha mostrat l'usuari @MartiEstruch a Twitter.

