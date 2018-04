La comissió de garanties de Podem Catalunya es planteja portar les primàries als tribunals

Pablo Echenique i Xavier Domènech en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Continua la polèmica pel procés de primàries per escollir el secretari general de Podem Catalunya. La comissió de garanties del partit es planteja ara portar les primàries als tribunals i suspendre el procés intern. L'òrgan català es planteja aquest escenari si Xavier Domènech no retira la seva candidatura per liderar el partit. Al seu torn, la comissió de garanties a nivell estatal sosté que el seu homòleg català no té competència en aquest àmbit i reclama que es respectin les jerarquies del partit, segons han explicat fonts consultades de la formació lila. De fet, des de la direcció de Podem Catalunya mantenen que la comissió de garanties catalana està desacreditada i deslegitimada, i alerten que només intenta torpedinar les primàries. Divendres passat la comissió de garanties estatal va anul·lar la resolució en contra de la candidatura de Domènech, que reclamava l'òrgan català.Així, la comissió de garanties estatal es va posicionar fa quatre dies en contra de la decisió de l'ens català, que va acceptar la impugnació que van presentar Lluís Romance i la senadora i aspirant a la secretaria general Celia Cánovas –inicialment el comitè electoral de Podem va tombar les al·legacions de Cánovas contra Domènech. Tot i que no consideraven "competent" la comissió de garanties per dirimir en aquest cas, la llista de Domènech va decidir demanar a l'òrgan estatal de Podem que es pronunciés sobre el cas. Ara, però, l'òrgan català sembla decidit a portar la polèmica als tribunals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)