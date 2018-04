Les recomanacions del cap de setmana: del Món Llibre a la Mostra d'Igualada

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Aquesta setmana no recomanem un llibre, sinó una experiència: molts llibres en un, just abans de Sant Jordi i pensant en els més menuts de casa. Tora Món Llibre a Barcelona, la feta que vol apropa els infants a l'univers creatiu de la lectura, un esdeveniment que es converteix en un aparador de llibres i en un punt de trobada per a joves lectors amb tallers, espectacles, performances i jocs. Un gran parc d'atraccions literari amb espectacles, tallers i molta literatura repartits entre el CCCB, el MACBA i la plaça Joan Coromines. De les titelles i dansa del gos Molsa, al clàssic Frankenstein en teatre d'ombres. I molt més!.Som a Damasc, en ple setge de la cruenta guerra que assola Síria. Oum Yazan és una mare coratge que no vol abandonar el seu apartament, guanyat amb suor i esforços. Mare de tres fills, converteix en un fortí el pis, amb els seus tres fills, el seu sogre, la dona de fer feines i alguns veïns de l'immoble. Una contundent imatge d'aquelles coses que mai veiem d'una guerra, en una pel·lícula que es centra en allò que passa en un únic espai. Tensa, apassionant, emocional i crua. Per pensar-hi durant hores.La Fira de teatre infantil i juvenil de Catalunya té enguany com a fil conductor la descoberta del món a través de les arts escèniques, com bé explicava el director artístic Pep Farrés en aquesta entrevista . Aquest cap de setmana torna a Igualada la fira teatral de referència per a tots els públics de Catalunya, convertida en un gran aparador dels millors espectacles, que aplega al voltant de 36.000 espectadors i 700 professionals. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, nodreix les programacions familiars del país i proveeix les d'arreu de l'Estat espanyol i l'estranger.El monestir de Sant Benet de Bages ja fa mil anys que va ser aixecat i fundat. I Navarcles sempre ha viscut a la seva ombra, amb la figura imponent de la construcció sent part de la identitat del municipi. Durant segles, el monestir era el senyor espiritual i feudal dels navarclins, un aspecte que se celebra amb la festa grossa de la Fira de l’Abat, sobretot rememorant aquesta relació tan propera, i en un esdeveniment que compta amb activitats (laberints, tirolines), corrals, tavernes, exposicions, recreacions històriques, espai gastronòmic, espectacles i moltes sorpreses.Superlópez, el famós superheroi d'estar per casa, és el gran protagonista del cartell 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Un homenatge al personatge, que enguany celebra el 45è aniversari, però també al seu autor, el dibuixant Jan. També serà el saló de Jack Kirby (1917-1994), una de les plomes estrelles de la Marvel, protagonista d'una de les exposicions de la fira, com també dels autors i autores del "boom" del còmic per a adults a l'Estat de finals del 70 i principis dels 90. Un imperdible de cap a peus!.