El Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell de Terrassa celebren enguany 25 anys d'història i el seu primer acte d'aniversari serà aquest dissabte 7 d'abril amb la Diada de Foc dels Països Catalans. Així, Terrassa acull la primera Diada de Foc dels Països Catalans, que reunirà a Terrassa colles d’arreu del territori de parla catalana. A més dels amfitrions, hi haurà la Diabòlica de Morvedre, de Sagunt (Camp de Morvedre, País Valencià), els Diables del Riberal de Bao (Rosselló, Catalunya Nord) i els Boiets de Foc de Vilafranca de Bonany (Mallorca).Aquesta trobada pretén crear un espai cultural que mostri com la cultura mediterrània del foc ha evolucionat i s’ha adaptat a cada territori, amb les seves particularitats tot i l’element comú. També vol servir per estendre relacions amb entitats que, sovint, es limiten a un àmbit més reduït.A les 12h el parc de Sant Jordi acollirà un homenatge a l’artista canaurellenc Antoni Solans, creador del primer Drac Baluk Astharot l’any 1992. Al llarg del matí també hi haurà, al mateix parc, una mostra d’artesans del món del foc i tallers infantils, tot plegat amb la participació de diverses entitats terrassenques.La part central de la diada serà a la tarda, amb una cercavila que arrencarà a les 18h a la plaça del Tint, amb els quatre grups convidats i altres entitats de cultura popular de Terrassa. Aquesta cercavila acabarà al Raval de Montserrat, que serà el punt de sortida del correfoc, que començarà a les 21h i acabarà de nou a la plaça del Tint. Allà mateix es farà un sopoar popular i la diada la tancarà un concert gratuït del conegut cantautor ebrenc Miquel del Roig, protagonista de festes d’arreu del país amb les seves versions crítiques i iròniques de cançons conegudes i tradicionals.

