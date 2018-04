La CUP s'obre a votar un candidat que no sigui Puigdemont si es compromet amb la República

Uns vehicles arribant al peatge de l'Hospitalet de l'Infant Foto: Jonathan Oca

La CUP s'ofereix per votar un candidat alternatiu a Carles Puigdemont si es compromet amb la República i engega un pla per "avançar socialment". En aquests termes s'ha expressat el diputat Vidal Aragonés, que tot i mantenir la predilecció pel líder de Junts per Catalunya (JxCat), ha indicat que caldrà veure el "programa" per decidir "si el vot és un o un altre". De moment, però, els anticapitalistes no han negociat res amb JxCat ni amb ERC, malgrat que s'han mostrat oberts a reprendre les converses.Aragonés ha valorat de manera "molt positiva" que la mesa del Parlament hagi fet un pas per acceptar la delegació de vot de Puigdemont . "Se li estaven limitant els drets polítics per part del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i el govern espanyol", ha recalcat el diputat de la CUP. "Trobem molt greu que la delegació de vot s'hagi fet efectiva en el moment de la detenció de Puigdemont a Alemanya. La repressió de l'Estat continua a través de la fiscalia alemanya, que demana l'acceptació de l'euroordre", ha ressaltat el representant anticapitalista, que veu en el posicionament del ministeri públic germànic una "aberració jurídica"."No vam veure violència per part de Puigdemont o del Govern durant el mes de setembre o octubre. Sí per part de la Guàrdia Civil", ha asseverat Aragonés, que ha indicat que l'Estat està actuant a través de la fiscalia alemanya. "Esperem que la resolució de fons no atengui la petició de l'ordre europea de detenció", ha recalcat el diputat anticapitalista durant la roda de premsa al Parlament.Aragonés ha mostrat la "solidaritat més absoluta" cap a les accions dels comitès de defensa de la Repúblia (CDR) arreu dels Països Catalans, i ha estès aquesta solidaritat davant les "campanyes" que s'han engegat aquests dies per "criminalitzar" aquestes mobilitzacions. Segons ell, hi ha comptes de Twitter fake que han difós fotografies d'accions que s'han produït en altres llocs del món per acusar els CDR. També s'ha referit a una presumpta agressió contra un concessionari que ja ha estat desmentida per la mateixa empresa automobilística aquest dilluns "La seva actuació és no-violenta. Entronca amb els desitjos del poble de Cataunya", ha recalcat Aragonés, que ha comparat la recuperació d'autopistes per part de l'Estat amb l'aixecament de barreres que han emprès els CDR durant els últims dies. "O optar per ajudar les empreses o bé ajudar la mobilitat del poble de Catalunya i denunciar els peatges de caràcter econòmic. Entre una i altra expressió, donarem suport a tota acció no-violenta", ha recalcat el diputat anticapitalista.

