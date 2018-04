Una caminada de 24 hores per la llibertat dels presos, la nova acció dels CDR

Els Comitès de Defensa de la República, ara ja en el punt de mira de la justícia espanyola, han agafat la batuta de les accions reivindicatives del sobiranisme. Aquest proper cap de setmana en tindrem una nova mostra. El CDR de l'Esquerra de l'Eixample ha organitzat una caminada de 24 hores al voltant de la presó Model per exigir la llibertat dels presos polítics i denunciar la vulneració de drets a l'Estat.



L'acció començarà a les dotze del migdia de dissabte i acabarà a la mateixa hora de l'endemà, ja diumenge. El CDR anima la ciutadania a participar-hi per solidaritzar-se amb els líders sobiranistes empresonats i exiliats. A part de la caminada, també hi haurà tot tipus d'activitats per amenitzar la reivindicació: activitats infantils, música, una cercavila i un sopar de carmanyola, entre d'altres.

