Rajoy adverteix que combatrà els CDR amb tots els mitjans policials i judicials

Rajoy, reunit aquest dimarts amb el primer ministre argelià, Ahmed Ouyahia. Foto: @marianorajoy

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat aquest dimarts l'actuació dels Mossos d'Esquadra i ha avisat que als Comitès de Defensa de la República (CDR) se'ls combatrà amb "tots" els mitjans policials i judicials. Segons ha afirmat, insistint en la criminalització unionista d'aquest moviment , la policia autonòmica catalana actua amb criteris tècnics i creu que a qui cal criticar és a aquests comitès perquè, assegura, són més violents com menys suport popular tenen.Rajoy, que es troba de visita oficial a Algèria, ha explicat així la seva posició durant la roda de premsa conjunta que ha ofert al costat del primer ministre algerià, Ahmed Ouyania., on ha exposat que "tots" estan preocupats per l'"actuació violenta i intimidatòria" dels CDR. "A menor suport popular, sembla que tenen més caràcter violent", ha exclamat, en ser preguntat per la polèmica sorgida per l'actuació dels Mossos d'Esquadra i la manca de detinguts en les actuacions que han dut a terme els CDR en els últims dies, sobretot en els talls de carreteres i autopistes."El govern està determinat a combatre aquestes conductes amb tots els mitjans policials i judicials al seu abast", ha advertit el president espanyol i, alhora, ha afirmat que deixava clar que la llei es complirà "com s'ha anat complint al llarg de tots aquests mesos i tothom ha tingut l'oportunitat de veure".Segons Rajoy, els Mossos actuen d'acord amb criteris "tècnics", igual que la resta de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. En aquest sentit, ha precisat que, en les últimes dates, hi ha hagut "moltes actuacions", que ha xifrat en 207, així com "moltes detencions" i s'està escortant a persones que ho necessiten.Per això, ha argumentat que "no té cap sentit crear una polèmica sobre l'actuació dels Mossos en aquest moment". Segons ha afegit, el que caldria fer és "criticar aquests comitès de persones violentes" i deixar que la policia, sigui el cos que sigui, compleixi amb la seva funció que, ha precisat, "ho intenten i ho fan en una situació d'extrema dificultat".

