Declaracions contradictòries al judici per abusos sexuals contra dos sanitaris

Els dos sanitaris jutjats per abusar d'una dona en un ambulància l'agost del 2015 a Barcelona han defensat la seva versió dels fets, aquest dimarts, al judici que ha tingut lloc a l'Audiència de la capital catalana. Segons han assegurat, els 15 minuts que el vehicle va estar aturat molt a prop de l'Hospital Sagrat Cor, on la traslladaven, van ser perquè la van intentar convèncer que es visités al centre sanitari després que s'hagués desmaiat, mentre que ella insistia que volia anar a casa seva.Tal com han explicat els dos sanitaris, com que no la van fer canviar d'opinió, la dona va acabar firmant l'alta voluntària i la van portar a casa, ja que els havia dit que no tenia diners per agafar un taxi i també per l'estat d'"embriaguesa" en què es trobava i l'hora que era, passades les dues de la matinada.Per contra, la víctima ha explicat, en la seva declaració durant el judici, que quan va recuperar el coneixement després de desmaiar-se, es va trobar "tombada en una llitera, amb un penis introduït a la boca i un altre a la vagina". La dona ha afirmat que els sanitaris la van obligar a firmar la renúncia a l'hospital abans de deixar-la sortir de l'ambulància i que la van traslladar a casa seva. També ha assegurat que no anava èbria i que s'havia desmaiat perquè s'acabava de prendre una medicació forta per la fibromiàlgia i la fatiga crònica.La Fiscalia dona plena veracitat al testimoni de la dona, i ha atribuït algunes de les seves contradiccions a l'estat de shock en què es trobava. A més, ha destacat que l'ambulància va estar parada durant 14 minuts sense cap motiu. Entre les contradiccions, destaca el fet que ella havia dit que estava inconscients dins l'ambulància, quan va ser vist ja conscients per alguns mossos d'Esquadra abans de ser traslladada, i sobre el relat que fa referència a la ingesta d'alcohol, en què primer havia dit que havia begut molt, i durant el judici ho ha negat. La Fiscalia i l'acusació particular demanen set anys de presó per un delicte d'abusos sexuals, mentre que les defenses demanen una sentència absolutòria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)