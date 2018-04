El Barça considera «inadmissibles i impròpies» les paraules de Tebas

El Barça ha sortit al pas de les polèmiques declaracions del president de la Lliga de Futbol professional, Javier Tebas, que aquest diumenge va dir que caldria aplicar el 155 al Wanda Metropolitano -l'estadi on es jugarà la final de Copa del Rei- per evitar que es xiuli l'himne d'Espanya.El portaveu del club, Josep Vives, ha reclamat a Tebas que deixi de fer aquest tipus de declaracions i "que se centri en la seva feina": "Les seves declaracions són inadmisibles i impròpies d'algú que representa tots els clubs. Li demanen que s'abstingui de dir aquestes coses i que se centri en la seva feina: la gestió econòmica i comercial de la LFP en benefici de tots els seus integrants", ha dit, i ha insistit que les paraules de Tebas "no són competència seva i no contribueixen a generar un ambient millor de cara a la final de copa".

