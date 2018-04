El Sant Jordi barceloní posarà «el focus en la literatura» i recuperarà l'esmorzar d'escriptors

Barcelona aposta per una Diada de Sant Jordi amb el focus posat en la literatura i en els escriptors. En primer lloc, amb la reedició de Barcelones, la crònica sobre la capital catalana que va publicar fa trenta anys Manuel Vázquez Montalbán. En segon lloc, amb la recuperació del tradicional esmorzar d'escriptors, ara a La Virreina, després de cancel·lar-se el 2016 –i després de 17 anys– el que es feia a l'Hotel Regina."Volem que aquest Sant Jordi torni a posar el focus en la literatura. Barcelona és patrimoni literari de la Unesco", ha reivindicat el comissionat de Cultura del consistori barceloní, Joan Subirats, aquest dimarts en roda de premsa, en la qual ha lamentat la mort de l'escriptor Paco Camarasa i ha avançat que es treballarà per retre-li homenatge en els propers mesos.Amb notes escrites pel periodista i escriptor Quim Aranda i il·lustracions de Pau Gasol Valls, la crònica de Montalbán veurà la llum de nou el proper 21 d'abril i comptarà amb un epíleg de la professora Mari Paz Balibrea. Al seu torn, la recuperació de la recepció d'escriptors, serà un altre dels plats forts de la Diada i convertirà La Virreina en un espai literari central que també "funcionarà durant tota la jornada com a espai d'intercanvi i de descans".El festival Món Llibre , destinat als petits lectors, serà un any més l'encarregat de donar el tret de sortida a la programació literària de la Diada de Sant Jordi al CCCB, que arrencarà els dies 14 i 15 d'abril i seguirà amb el tradicional Pregó de la lectura al Saló de Cent del consistori barceloní el 19 d'abril, a càrrec de l'escriptora Almudena Grandes.Els Diàlegs de Sant Jordi serà una altra de les activitats que es mantindran, aconseguiran la segona edició i tindran lloc el 20 i 21 d'abril en el Disseny Hub de Barcelona amb la participació d'autors com Phillip Pullman i José Eduardo Agualusa, entre d'altres.La Nit del Drac tindrà lloc el 22 d'abril en la Plaça del Rei i homenatjarà els escriptors Maria-Mercè Marçal, Joan Brossa, Manuel de Pedrolo, Montserrat Abelló, Vicent Andrés Estellés i Maria Aurèlia Capmany, amb un muntatge ideat pel director teatral Marc Rosich, al costat de l'artista Clara Peya, l'actriu Victòria Pagès, i els poetes Josep Pedrals i Maria Sevilla, entre altres."Molts dels textos que es recitaran tenen relació amb la situació política i social actual com a poemes sobre la llibertat d'expressió", ha avançat Rosich, que ha detallat que l'escenari principal de la vetllada serà l'escalinata de la plaça amb el piano de Peya i amb una escenografia que recrearà una flama de drac. Una altra de les activitats de la programació serà una jornada de donació de sang el 19 d'abril, que per sisè any consecutiu acolliran les biblioteques Jaume Fuster i Poblenou-Manuel Arranz.

