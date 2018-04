El pressupost de Defensa creix 7,5 cops més que la despesa social en dos anys

DESPESA PRESSUPOSTADA PER ALGUNS DELS PRINCIPALS ÀMBITS DE DESPESA, EN MILERS D'EUROS (EL 2018 I EL 2017)

DESPESA PRESSUPOSTADA PER DEPARTAMENTS, EN MILERS D'EUROS (EL 2018 I EL 2017)

Les prioritats que marca el projecte de pressupostos de l'Estat del 2018 no apunten especialment cap a la despesa social. De fet, l'increment acumulat que arrossega el ministeri de Defensa els darrers dos anys supera de llarg l'augment de les partides més socials. El departament liderat per María Dolores de Cospedal veu augmentat el seu pressupost un 10,7% aquest 2018, per bé que l'any passat ja va incrementar-se notablement, fins al punt que, si s'aproven els comptes, haurà crescut un 46,1% des del 2016.Segons el projecte presentat aquest dimarts, aquest increment és 7,5 cops superior al de les partides més socials, agrupant les àrees de pensions, desocupació i altres prestacions econòmiques, foment de l'ocupació, sanitat, educació, serveis socials i habitatge. En total, aquests àmbits veuen augmentada la despesa prevista en un 6,1% en dos anys i, en concret, en aquest exercici creix un 3,2%.D'aquestes partides, les que creixen més des del 2016 són la d'altres prestacions econòmiques (15,6%) i foment de l'ocupació (5,5%), seguides de serveis socials (4,9%), pensions (3,1%), sanitat (2,3%) i educació (1,6%). Per contra, redueixen despesa en desocupació (-6,6%), per la disminució en el nombre d'aturats, i en habitatge (-19,2%). L'Estat, però, destaca que els 5.198 milions que transferirà a les comunitats per sobre del 2017 -fruit de la millora en la recaptació- també es despesa social, ja que els governs autonòmics tenen moltes competències en aquest camp-.A banda de pensions (144.834,3 milions) i desocupació (17.702,2 milions), però, una de les majors partides del pressupost va dedicada a la seguretat i les institucions penitenciàries (8.418,2 milions). També és notable el pressupost en defensa (8.401,6 milions), agricultura (7.510,9 milions), I+R+D (7.056,4 milions), infraestructures (5.768,6 milions), indústria (5.768,1 milions) o foment de l'ocupació (5.716,1 milions). La política exterior -tan criticada per l'Estat quan l'exerceix Catalunya- puja un 3,9% el pressupost, fins a 1.581,4 milions.Si en lloc d'àmbits de despesa, s'analitzen els pressupostos pel que fa als departaments, el que creix més és el de Foment, un 15,9%, fins als 6.325,6 milions, seguit pel d'Ocupació, un 14,6%, fins als 27.755,6 milions (el ministeri que més gasta). En tercer lloc ja arriba Defensa, amb un 10,7% -i un 46,1% acumulat en dos anys, com s'ha destacat-, amb una partida prevista de 8.456 milions. Ben lluny ja hi ha Interior (un 6,5% més) i Energia (un 6,4%).El Ministeri d'Interior també augmenta un 132% els pressupostos per a la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia a Catalunya, però ho atribueix a diverses obres. Així mateix, la partida per a despeses reservades se situa en 27,9 milions d'euros, un milió més que allò pressupostat en els comptes del 2017 -s'augmenta, per tant, un 3,7%-, mentre que el CNI disposarà de 282 milions per gastar -un 8% més-.Un altre organisme que veurà augmentat el seu pressupost és la Casa Reial , que després de mantenir-lo congelat entre 2014 i 2016 i d'incrementar-lo un 0,56% el 2017, aquest any serà un 0,87% major. En concret, passarà dels 7,8 milions als 7,9 milions.Així mateix, el Tribunal Constitucional augmentarà les seves partides dels 23,6 milions als 23,9 milions, així com també ho farà el Consell d'Estat -que assessora el govern espanyol en els recursos d'inconstitucionalitat- dels 10,9 milions als 11,4 milions, o el Tribunal de Comptes -que persegueix casos de presumpta malversació vinculats al procés com els del 9-N o l'1-O- de 6,2 milions a 6,3 milions.El govern espanyol, però, ha portat al Congrés el projecte de pressupostos sense comptar amb els suports necessaris per aprovar-los, més enllà de l'acord tancat amb Ciutadans . El PNB ha reiterat que no negociarà mentre el 155 segueixi vigent a Catalunya i, tot i això, l'executiu central va aprovar el projecte en el consell de ministres de fa una setmana. Els grups tenen ara fins al 20 d'abril per registrar esmenes a la totalitat, el debat de les quals es farà el 25 i 26 d'abril. Si segueixen endavant, iniciaran el debat en comissió i es votaran definitivament en el ple entre el 21 i el 24 de maig.

