Investiguen ara regidors i la policia de Pineda per «expulsar» agents espanyols d'hotels

La Fiscalia s'ha querellat contra quatre regidors de Pineda de Mar i el cap de la Policia Local per haver "expulsat" agents de la policia espanyola que s'allotjaven en hotels de la localitat durant els dies que van acompanyar el referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta situació l'està investigant el jutjat d'instrucció 2 d'Arenys de Munt, qui ha decidit admetre a tràmit la querella del fiscal de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona.Els presumptes delictes pels quals s'investiga tres tinents d'alcalde del PSC i una regidora de l'oposició d'ERC són coaccions i falsedat en document oficial per haver, suposadament, forçat els propietaris de dos hotels a fer fora dels seus establiments policies espanyols que van participar en l'operatiu contra la consulta.Els querellats són la primera tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Carme Aragonés; el segon tinent d'alcalde i regidor de Territori, Jordi Masnou; la tercera tinenta d'alcalde i regidora de comunicació i presidència, Silvia Biosca; la regidora d'ERC Mònica Palacín, i el cap de la policia local. El ministeri públic creu que van amenaçar els amos dels hotels amb tancar els establiments durant cinc anys si no feien fora els agents.

