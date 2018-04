​Barcelona prohibeix l'entrada de gossos al Turó Park

L'Ajuntament de Barcelona ha prohibit l'entrada de gossos al Turó Park i ha habilitat una àrea propera dins del mateix districte de Sarrià-Sant Gervasi destinada als cans. La nova àrea de gossos s'ubica als Jardins de Piscines i Esports, un espai tancat de més de 1.100 metres quadrats amb jocs d'agilitat per als animals, així com un abeurador i una zona de descans per als propietaris. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat , la posada en marxa de l'àrea va acompanyada d'una campanya informativa per donar a conèixer el nou espai. A més d'aquesta nova àrea, els propietaris de gossos disposen de dues més a la zona: la del Turó Park, que s’accedeix pel carrer Francesc Pérez Cabrero, i la de plaça Wagner.El consistori insta els usuaris a actuar cívicament per consolidar i mantenir la nova vegetació del Turó Park. En els últims anys, havia patit una deterioració en part causada per la presència dels animals de companyia. Des de l'obertura de la zona en els Jardins de Piscines i Esports, la capital catalana preveu reforçar el caràcter verd del parc i acabar el seu procés de remodelació.L'Ajuntament de Barcelona està realitzant des del 2016 diferents actuacions en els deu districtes per generar i mantenir àrees d'esbarjo , per exemple Nou Barris, que ja disposa de l'àrea a l'avinguda Meridiana i té en procés de redacció la zona de Virrei Amat. L'objectiu del govern municipal és garantir que "com a mínim tots els districtes disposin d'una àrea d'esbarjo per a gossos de 700 metres quadrats o més", a més de crear nous espais i millorar o ampliar els existents.

