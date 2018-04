Els pressupostos de Montoro no satisfan els grups catalans al Congrés

La partida de pressupostos que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat aquest dilluns per a Catalunya no satisfà els grups catalans al Congrés dels Diputats, que han lamentat que els comptes siguin "fallits" i "recentralitzadors". Del total, l'Estat té previst invertir a Catalunya 1.349,59 milions aquest any, uns 200 més que el 2017, tot i que el percentatge es manté idèntic al curs passat, amb gairebé tres punts per sota del pes que té Catalunya respecte del total de població de l'Estat.Segons el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, els pressupostos són "fallits" i poc útils per a l'economia catalana, ja que, tal com ha dit, "no tindran cap mena de capacitat d'executar-se", especialment en matèria d'infraestructures. A més, ha lamentat que les xifres siguin "mentida", i ha posat com a exemple l'execució d'un 56% del pressupost en aquest àmbit en anys anteriors.En la mateixa línia, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha criticat "l'espoli fiscal" de l'Estat a Catalunya quan, per altra banda, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va prometre una "pluja de milions" pel 2017. "S'ha demostrat que tot ha estat una absoluta mentida", ha denunciat.La portaveu del PSC al Congrés, Meritxell Batet, ha lamentat que els pressupostos siguin inferiors cada any per a Catalunya, i ha destacat que la partida està "molt per sota" del que representa el PIB català al conjunt estatal. "Em sembla preocupant que la presència i el compromís de l'Estat amb Catalunya no tingui cap mena de reflex als pressupostos", ha valorat. Batet ha afegit que això és una "mala notícia" per al país, per a la seva situació política i, especialment, per als ciutadans catalans.Josep Vendrell, portaveu d'En Comú Podem, també ha estat crític amb l'anunci de Montoro, amb uns pressupostos que, segons ha dit, "cronifiquen" les retallades a Catalunya i són "recentralitzadors". A més, ha demanat als grups parlamentaris que s'"oposin" a aquests comptes perquè "es fan en el marc del 155".

