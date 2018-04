VÍDEO Un espanyol ridiculitza els mitjans unionistes per la criminalització dels CDR

Lástima no sea asi la mayoría de la sociedad española.

Bona part dels mitjans de l'estat espanyol han començat des de fa dies una campanya de criminalització contra els CDR. Amb l'ajuda dels principals partits de l'Estat, acusen aquests grups de dur a terme accions violentes i se'ls compara amb la "kale borroka" del País Basc. A aquesta tesi s'hi ha abonat ràpidament la Fiscalia, que ja estudia querellar-se contra els CDR per rebel·lió.A la xarxa, però, no tothom s'empassa el relat de la violència de l'independentisme. És el cas d'un home espanyol que ha retratat amb ironia els intents de criminalització dels principals mitjans estatals, en concret fa referència a Espejo Público d'Antena3. L'home, amb humor, explica que cert periodisme vol vendre els CDR com a violents quan en realitat a la manifestació hi havia "gent gran passejant el gos". Denuncia "la manipulació" d'alguns mitjans: "Reporters de carrer manipulant la realitat a la teva puta cara. Intentant donar un to violent i conflictiu a una concentració pacífica en un carrer. És vergonyós".Podeu veure-ho a continuació:Aquest és el moment en què el periodista d'Antena3 denuncia "certa hostilitat" dels manifestants del CDR.

