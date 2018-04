Girauta acusa els CDR d'atacar un concessionari i els propietaris ho desmenteixen

➕ Ens desvinculem dels esdeveniments succeïts al concesionari de Mercedes Benz al barri de Sarrià. Volem deixar clar que ni el CDR de Sarrià, ni cap altre CDR té relació amb el succeït. La nostra línia d'acció sempre ha estat i serà la resistència pacífica. — #MésViusQueMai (@CDRCatOficial) 2 d’abril de 2018

Atentado de la 'kale borroka' en Barcelona https://t.co/p09hyoXaZg — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 2 d’abril de 2018

Desde Autobeltran queremos informar que ayer domingo sufrimos un acto vandálico que están investigando los @mossos. De momento se baraja un intento de robo o gamberrada. Sólo hay daños materiales mínimos. pic.twitter.com/2wps6Mec4D — MB AutoBeltrán (@AutoBeltran) 2 d’abril de 2018

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han negat tenir cap relació amb l’explosió que va tenir lloc aquest cap de setmana en un concessionari de cotxes Mercedes Benz del barri de Sarrià de Barcelona. “Ens desvinculem dels esdeveniments ocorreguts al concessionari de Mercedes Benz del barri de Sarrià. Volem deixar clar que ni el CDR de Sarrià ni cap altre té cap relació amb el que ha passat”.Abans d'aquesta piulada dels CDR desmarcant-se dels fets, que van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge a un concessionari de la Via Augusta i que no van provocar cap ferit ni generar danys materials de gravetat, diversos mitjans no van dubtar ni un moment a atribuir-los aquest atac. Unes informacions que líders com el portaveu de Cs al Congrés dels Diputats, Juan Carlos Girauta, es van afanyar a compartir amb cridaners titulars apel·lant a la suposada "kale borroka".I que no han rectificat malgrat que fins i tot el mateix concessionari ha descartat que es tracti d'una acció dels CDR i ho defineixen com a "acte vandàlic" però que les hipòtesis apunten a "un intent de robatori o gamberrada". A més, afegeixen també que els Mossos ja ho estan investigant.

