El TC torna a denegar les ajudes públiques per a l'escolarització en castellà

L'exministre espanyol d'Educació, José Ignacio Wert. Foto: Congrés espanyol

El Tribunal Constitucional ha tornat a rebutjar que el Govern hagi de donar ajudes públiques per a l'escolarització en castellà a Catalunya. Ha estat després d'estimar el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra el Reial Decret que regulava els procediments relatius als costos d'escolarització previstos a la LOMCE, és a dir, els 6.000 euros per a l'escolarització en escoles privades en castellà. D'aquesta manera, l'alt tribunal torna a declarar inconstitucional i per tant, a anul·lar el reial decret que reconeix aquesta compensació econòmica prevista a la disposició 38 de la LOMCE, a càrrec de la Generalitat. En el seu recurs, la Generalitat va al·legar que es vulneraven competències en matèria d'educació i llengua pròpies, previstes a l'Estatut d'Autonomia, així com l'autonomia financera de despesa reconeguda en el mateix estatut.En el mateix procediment, la Generalitat va recordar que la regulació de les llengües oficials en l'àmbit educatiu és competència de l'Estat, i que pot fixar els ensenyaments mínims i l'horari corresponent a aquestes matèries per assegurar el coneixement de la llengua castellana. No obstant això, recalca que a la Generalitat li correspon desenvolupar la normativa bàsica estatal i establir l'ordenació concreta del sistema educatiu incorporant el coneixement de la llengua pròpia.El TC considera que la declaració d'inconsitucionalitat i nul·litat d'aquesta norma impugnada pel Govern, que ja va ser objecte d'un requeriment d'incompetència desestimat pel consell de ministres el setembre de 2014, no és ''obstacle'' per garantir el dret a l'educació dels alumnes que hagin estat escolaritzats mitjançant aquest procediment. Tal com ja va marcar en la sentència del febrer, el TC reconeix el dret a garantir la continuïtat en l'escolarització fins al final de l'ensenyament obligatori, tret que la família vulgui canviar de centre escolar, o per l'aplicació d'alguns dels supòsits previstos en la normativa sobre drets i deures dels alumnes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)