El cos sense vida trobat a la Garrotxa és el de l'excursionista de Girona desapareguda

El dispositiu de recerca format per Mossos d'Esquadra i Bombers ha permès recuperar el cos de la dona trobada morta ahir dilluns a la tarda a la zona de Sadernes, a Montagut i Oix (Alta Garrotxa).La policia ha confirmat que es tracta de l'excursionista, de 43 anys i veïna de Girona, que havia desaparegut des de diumenge a la zona de Sadernes (Garrotxa) on havia anat a fer una ruta de muntanya amb la seva parella.Un helicòpter s'ha traslladat fins al lloc, de molt difícil accés, per acostar els efectius del rescat i posteriorment traslladar el cadàver fins a l'heliport dels parc de Bombers d'Olot. La dona va ser localitzada a la zona de la Font del Sant, al fons d'una cinglera.Aquest matí s'ha hagut de desbrossar l'indret per poder accedir-hi. Hi han treballat agents de la comissaria d'Olot, de la unitat de muntanya i, també, de la unitat d'investigació per aclarir les causes de la mort. Un cop s'ha fet l'aixecament del cadàver a Olot, el cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Girona on es farà l'autòpsia.Per bé que no han transcendit les causes de la mort, sembla que només s'obren dues possibilitats: o va ser empesa cingle avall o va caure. LA dona trobada morta i la seva parella feien una ruta amb acampada per l'Alta Garrotxa. Diumenge, la dona va sortir de la tenda de campanya i ja no va tornar, segons ha explicat l'acompanyant. L'avís es va donar pels volts de dos quarts de sis de la tarda i se'n va activar la recerca.La parella feia nit a la zona de la Font del Sant, un espai planer tot i estar dins la zona de relleu abrupte de l'Alta Garrotxa. "A la cinglera on hauria anat a parar és d'una orografia que cada cop va fent més pendent i tenia més alçada", va explicar Ferran Garcia, cap de guàrdia dels Bombers. Abans del cos, el dispositiu de recerca ja havia trobat una motxilla vermella i un mocador de coll que pertanyien a la dona desapareguda des de diumenge.

