VÍDEO Pedrerol esclata i exigeix «mesures extraordinàries» per evitar que es xiuli l'himne espanyol

¡TAJANTE! @jpedrerol, sobre los PITOS al HIMNO: "Si sigue ocurriendo, habrá que tomar alguna MEDIDA EXCEPCIONAL para que se RESPETE". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/fzRuXo4j7E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2018

El periodista Josep Pedrerol ha esclatat aquest diumenge en directe per fer costat a Javier Tebas i exigir "mesures extraordinàries" per evitar que es xiuli l'himne d'Espanya a la final de la Copa del Rei que disputaran el Barça i el Sevilla. "El 155 s'ha fet perquè hi ha gent que s'ha saltat a la torera la llei, per això han aplicat una llei, per reconduir la situació en una part d'Espanya que és Catalunya", afirma, i afegeix: "Si l'himne es continua xiulant, caldrà prendre alguna mesura excepcional perquè es deixi de xiular".Pedrerol ha aprofitat també per parlar del procés. Opina que a Catalunya hi ha hagut gent que s'ha saltat les lleis i ho ha comparat amb algú que se salta el límit de velocitat a la carretera: "Si vaig a 200, vaig cap dins! [a la presó]", ha etzibat. I ha criticat certs "debats polítics" sobre si els independentistes s'han saltat o no la llei: "No hi ha debat: has de lluitar per canviar la llei, però saltar-te-les perquè no et van bé a tu? És un debat seriós? Saltar-te les lleis i després anar de víctima? Si vas a 200, pa'dentro".

