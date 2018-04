Colau nega que hi hagi violència a Catalunya: «No generem alarma on no existeix»

Ada Colau atenent els mitjans. Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assenyalat que no comparteix l'actuació dels Comitès de Defensa de la República (CDR) però ha negat que als carrers hi hagi "violència". Colau ha volgut sortir del pas i respondre així a l'avís de la Fiscalia d'actuar penalment contra els CDR per possibles delictes de "rebel·lió i malversació" i de la comparació de les accions del CDR amb la "kale borroka". "A Catalunya no existeix la violència. No generem alarma on no existeix", ha sentenciat Colau en una entrevista al programa Espejo Público d'Antena 3."Això sí. No comparteixo l'estratègia dels CDR perquè em sembla una forma d'autoboicot que per defensar els interessos de Catalunya es danyi la seva imatge", ha continuat l'alcaldessa de Barcelona, que ha anat més enllà. "El que hem de fer és preguntar-nos per les protestes, perquè amb la situació que hi ha a Catalunya, és lògic que n'hi hagi. I mentre només actuïn jutges i fiscals la situació no s'arreglarà", ha reflexionat en veu alta Colau."Fins ara les protestes han estat sempre pacífiques, més enllà d'algun incident aïllat", ha insistit l'alcaldessa de Barcelona, que ha fet la enèsima crida perquè "tot el món faci un esforç per parlar de solucions i no de tot allò que ens bloqueja". En aquest sentit, Colau ha recordat que la situació actual a Catalunya amb l'aplicació del 155 "està plena d'anomalies i situacions d'excepció"."El 155 ha d'acabar i s'ha de recuperar la Generalitat i aquí tothom hi ha de posar de la seva part. El PSC ha de deixar d'avalar aquesta situació i els partits independentistes, que han guanyat les eleccions, han de fer una proposta realista i viable de govern perquè es pugui acabar amb el 155" ha valorat l'alcaldessa de Barcelona, que ha tornat a tallar de soca-rel qualsevol possibilitat que Puigdemont sigui president. "Fa falta un Govern efectiu i que estigui present, no pot estar en un altre lloc de cap de les maneres", ha sentenciat Colau.

