El govern espanyol destitueix la directora de l'Escola dels Mossos per portar urnes l'1-O

La directora de l'Escola dels Mossos i exdiputada de CDC al Parlament, Annabel Marcos, ha estat destituïda pel Ministeri de l'Interior espanyol per haver traslladat urnes del referèndum de l'1 d'octubre. El cessament arriba després que el diari El Español ho hagi denunciat aquest matí en una exclusiva ho hagi confirmat. Segons apunten, el Ministeri ja en tenia constància i ja en valorava la seva destitució com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), l’organisme autònom adscrit al departament d’Interior que aglutina la formació del personal dels cossos de seguretat del país, entre ells els Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals, entre altresSegons explica el mateix mitjà, Marcos va traslladar almenys una urna de votació amb un cotxe particular a nom d'una tercera persona. Els motius que dona el Ministeri d'Interior, en aplicació de l'article 155, és per "per haver portat urnes ocultes dins del cotxe fins els punts de votació pel referèndum il·legal de l’1-O".En aquest cas, va ser la policia catalana la que va localitzar el vehicle i va confirmar que era ella, la persona que el conduïa amb, com a mínim, una urna al seu interior. Així consta en una de les actes que els Mossos van entregar a l'Audiència Nacional, que investiga la seva actuació durant l'1-O. Aquest moviment també s'indica en les comunicacions per ràdio que el cos policial va traslladar al Tribunal Suprem, on un dels agents apunta que va sortir una dona amb una urna, i que se la va emportar dins d'un vehicle que coincideix amb el que Marcos conduïa.

