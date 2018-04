Josep Maria Terricabras: «El crèdit d'Espanya a Europa és pròxim a zero»

La pel·lícula "Amistad" va posar en evidència les actuacions de l'estat espanyol al segle XIX. Ara veiem que les seves actuacions són molt semblants al segle XXI.



Un petit resumen d'aquesta gran pel·lícula protagonitzada per Morgan Freeman i Anthony Hopkins:



El 1839, un vaixell espanyol anomenat sarcàsticament "La Amistad" transporta esclaus africans vinguts de Sierra Leona, però en mig d’una violenta tempesta a l'altura de Cuba, 50 presoners aconsegueixen alliberar-se de les seves cadenes i lluiten contra els negrers espanyols. El líder dels esclaus ordena el capità a tornar-los cap a Àfrica, però aquest posa rumb cap Amèrica.

Quan el vaixell és inspeccionat, els esclaus són conduïts als Estats Units on, jutjats per homicidi (defensa pròpia), esperen la seva sort a la presó.



Els armadors espanyols (FALSEGEN DOCUMENTS COM FAN ARA) i fan un recurs a la justícia d'Estats Units per recuperar el seu "carregament". Però un advocat demana que els sigui reconegut l'estatut de refugiats i rebutja l'afirmació que aquestes persones siguin tractades com mercaderia.



El procés posa en qüestió els fonaments del sistema judicial americà. Però per als homes i les dones empresonades, es tracta simplement del combat pel respecte d'un dret fonamental i inalienable: LA LLIBERTAT!



L'ESTAT ESPANYOL CONTINUA AMB LA MATEIXA MANERA DE PENSAR I D'ACTUAR.

PENSA QUE CATALUNYA ÉS UNA MERCADERIA I ELS PRESOS POLÍTICS ELS SEUS ESCLAUS.

Però els 7,5 milions d'homes i dones que vivim i treballem a Catalunya simplement lluitem pel respecte al nostre país i pel DRET FONAMENTAL i INALIENABLE DE DECIDIR EL NOSTRE PROPI FUTUR!

VISCA LA JUSTÍCIA UNIVERSAL!

LLIBERTAT PELS PRESOS POLÍTICS!!!!