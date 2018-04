Netflix fa campanya contra el «manspreading» al metro de Barcelona

La plataforma Netflix de continguts audiovisuals per internet és coneguda per les seves polèmiques campanyes publicitàries. Fa uns mesos, va penjar un cartell gegant de la sèrie Narcos a la Puerta del Sol de Madrid, i també ha utilitzat les imatges de la violència policial de l'1-O er promocionar els nous capítols de la sèrie d'èxit Black Mirror. Ara, per anunciar la nova temporada de la sèrie Jessica Jones, ha fet seva una campanya de la CUP de Terrassa contra el "manspreading".En concret, la plataforma ha inclòs franges publicitàries dins dels vagons de transport públic com el Metro de Barcelona i Madrid, així com els trens de Rodalies de la capital espanyola. Els cartells diuen: "Despatarrados? Cierra las piernas... ¡Gracias!". I va acompanyat de referències a la sèrie Jessica Jones, protagonitzada per una noia feminista.

