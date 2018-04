El PPC vol que els expresidents perdin els deus drets si són condemnats

El líder del PPC, Xavier García Albiol

El PP català ha presentat aquest dimarts una proposició de modificació de la llei dels expresidents de la Generalitat. Els populars volen que els expresidents que siguin condemnats penalment perdin tots els privilegis i drets de què gaudeixen. El líder dels populars catalans, Xavier García Albiol, ha assegurat que aquesta proposta “afavoreix una regeneració democràtica i de la justícia”. Albiol també ha destacat que “permetria no assegurar un sou vitalici a aquells que fugen de la justícia”.La modificació d’aquesta llei també demana que els expresidents només puguin gaudir dels seus drets en territori català. Tot i que Albiol ha destacat que aquesta proposta no pretén anar en contra de ningú, ha assegurat que, si s’aprovés, “Puigdemont no podria presumir de gaudir d’aquests drets a Bèlgica”. Albiol ha destacat que espera que la resta de partits del Parlament donin suport a aquesta modificació, tot i que no creu que el PDECat li doni suport ja que “són més afins a la CUP que a l’independentisme o als nacionalistes”. Respecte a la decisió de la fiscalia alemanya de donar suport a l’extradició de Puigdemont, Albiol ha assegurat que “és una notícia molt positiva, estem desitjosos de veure com Puigdemont ha de seure davant d’un jutge del nostre país”.Davant la decisió de la Mesa del Parlament -reunida aquest dimarts-, d' acceptar la delegació de vot de Puigdemont , Albiol ha anunciat que els populars han demanat una reconsideració, ja que “és una puntada de peu a la democràcia i al Parlament”. El líder del PPC ha anunciat que si no es corregeix aquesta decisió, el seu grup presentarà davant del Tribunal Constitucional un recurs de vulneració dels diputats del Parlament, i ha afegit que "aquest fet és una provocació més cap a l'Estat i el govern espanyol". Albiol també ha atacat el president del Parlament, Roger Torrent, acusant-lo de no ser imparcial i “d’estar comprat per una banda de l’arc parlamentari”. Albiol ha assegurat que “Torrent no està a l’altura del seu càrrec, ja que hauria d’actuar pensant en tots els catalans”.Albiol també ha celebrat que la fiscalia espanyola hagi decidit actuar respecta dels actes dels CDR. El líder del PP català ha assenyalat als Comitès de Defensa de la República com a "esverats radicals que practiquen la violència social i creen una molt mala imatge de Catalunya". Albiol ha subratllat el concepte de "violència social" dels CDR com un agreujant dins de la situació tan complicada que viu Catalunya.

