​La campanya de la renda 2017 arrenca aquest dimecres

La campanya de la renda del 2017 començarà aquest dimecres, 4 d'abril, per a la presentació de les declaracions per Internet i per telèfon i per sol·licitar cita prèvia per al nou pla "Li Truquem", pel qual l'Agència Tributària (AEAT) trucarà als contribuents per confeccionar la seva declaració, així com per fer-les a través de la nova app, una de les principals novetats de la campanya.La campanya, que s'estendrà fins al proper 2 de juliol , arrenca aquest dimecres per a la presentació d'esborranys a través de Renda Web per Internet, que el passat exercici van suposar el 88% del total, i per via telefònica, i s'activaran les trucades entrants i sortints per confirmar les declaracions.També es podran presentar declaracions a través de les dues grans novetats de la campanya: amb la nova aplicació mòbil de l'Agència Tributària, que es pot descarregar des del passat 15 de març en els "markets" d'Apple i Android; i sol·licitant cita prèvia per al Pla "Li Truquem", pel qual l'AEAT trucarà als contribuents i els confeccionarà i presentarà la declaració per telèfon.A més de les novetats de l'app i el Pla "Li Truquem", aquest any l'AEAT ha eliminat els enviaments postals dels esborranys (declaracions amb càlculs), així com els missatges SMS amb el número de referència, per la qual cosa per obtenir-lo caldrà emplenar el DNI i la data de caducitat, a més de la casella 450 de la Renda 2016 i podrà consultar-se a través de l'app o Internet.Per tercera Campanya de la Renda consecutiva, els contribuents disposaran del sistema 'Renda Aeb', després de generalitzar-se per a tots els declarants, i per accedir-hi caldrà identificar-se de la manera habitual -DNI electrònic, clau i nombre de referència-.

