Collboni vol tornar a ser l'alcaldable del PSC per superar el procés català i el «fracàs» de Colau

Jaume Collboni amb alguns dels militants que l'avalen. Foto: Jordi Bes

El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimarts que es presenta a les primàries obertes dels socialistes per tornar a ser el candidat del partit a les eleccions municipals del 2019. Collboni ha explicat que vol ser el futur alcalde que "posi fi a l'etapa frustrada i de fracàs" de l'alcaldessa, Ada Colau, el govern de la qual considera que són "anys perduts" per a la ciutat, i també al procés català. "Barcelona forma part de la solució al conflicte polític que viu el nostre país", ha defensat.El socialista ja va vèncer en les anteriors primàries –amb una victòria acompanyada de polèmica pel vot massiu de pakistanesos-, i ara ha fet el pas just quan s'ha obert el període per presentar precandidatures, que s'esgota el 10 d'abril, d'aquí a una setmana. Per ara no s'ha presentat ningú més. Si es mantingués aquest escenari, seria ratificat automàticament sense passar per les urnes. Ha escollit el Mas Guinardó, que acull entitats, per explicar les raons que l'han dut a concórrer a les primàries. Es tracta del barri on va néixer, d'un espai inaugurat per l'exalcalde Jordi Hereu, i amb vistes sobre la ciutat enfocades cap als barris del Besòs.Collboni ha explicat que, després d'haver parlat amb molta gent les darreres setmanes, li diuen que "a Barcelona es pot fer més". Segons el socialista, la capital catalana "no està millor" que fa tres anys, quan Colau va assumir el govern –on el PSC ha participat gairebé any i mig-, i els canvis promesos "han quedat en res". Considera que els barcelonins assisteixen "a la fi d'una etapa que no deixarà cap llegat per a la ciutat, i el que és pitjor, no deixarà cap horitzó de futur", i ha afegit: "Segurament ha estat governada per persones amb bona voluntat però senzillament no se n'han sortit".A parer seu, la ciutat necessita "un nou estil, un nou govern i un nou alcalde" de tots els barcelonins, en una nova etapa que permeti "recuperar el lideratge" a Espanya, Europa i el món. A més, ha subratllat que en el 2019 la ciutat es juga "molt més" que qui serà l'alcalde, i és si venç un projecte dels que conceben la ciutat "només com un camp de batalla on fer experiments polítics", en referència al projecte d'una candidatura de l'independentisme que ha llançat el filòsof i periodista Jordi Graupera , o d'aquells que tenen projecte de ciutat, com considera que han demostrat històricament els socialistes, que la van governar 32 anys.Ha explicat que pretén recuperar "els millors anys" de la ciutat que, segons ha destacat, representen els socialistes, i ha citat els exalcaldes Pasqual Maragall, Joan Clos i Hereu, els quals opina que "han donat a Barcelona els millors anys d'història". Collboni ha presentat la candidatura envoltat de les 10 persones que li aporten els primers preavals necessaris per concórrer a les primàries, i ha reivindicat que en la seva candidatura beu de la història socialista a la ciutat i d'idees renovades. Entre els arquitectes del projecte hi figura Guillem Espriu, que va ser regidor en el mandat 2007-11.El president del PSC al consistori compta com a mínim fins al final del mandat amb els altres tres regidors del partit –entre els quals Carmen Andrés, que havia estat una de les contrincants en les darreres primàries-, i per a les municipals vol formar un equip "transversal i de ciutat". Ha reivindicat que els socialistes són Barcelona perquè representen "un catalanisme obert, constructiu i pactista" de l'esquerra socialdemòcrata, transformadora i urbana, i ha carregat contra les darreres protestes dels Comitès de Defensa de la República (CDR). Creu que s'ha creuat "una línia molt perillosa i complicada" i ha reclamat que es formi Govern perquè hi hagi estabilitat institucional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)