VÍDEO Una turista espanyola s'enfurisma i abandona una missa per ser en català

Una missa en català a la catedral de Mallorca ha enfurismat de mala manera una turista de Granada que es trobava visitant l'illa i va haver de sortir en no entendre res. A més, va voler aprofitar el micròfon de la televisió pública IB3 per buidar el pap i constatar que ella és, abans de qualsevol altra cosa, "espanyola". "Estic aquí estiuejant i vinc a la catedral i crec que això és Espanya. Jo no tinc molta cultura, però em creia que això és Espanya", diu, abans d'explicar la seva experiència a Anglaterra: "Sabia que allà parlaven en anglès i no m'entenien ni jo a ells i em vaig haver d'aguantar".Tot seguit, explica la situació, amb un punt de surrealisme, assegurant que el cura ha començat a parlar de "Déu i que si li falta el dit". "Això què és el que és? Estic a Espanya o a Mèxic?", es pregunta, tot apuntant que "he agafat i he sortit". "I això és el que haurien d'haver fet tots els que hi ha a dins i se senten espanyols: sortir a fora", rebla, abans de fer una classe magistral de com funciona una llengua que no coneix però que s'entén tot. Al final, assegura que ja ha pres una decisió: "És la primera vegada i l'últim que vinc aquí a les Canàries".

