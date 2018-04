La mesa accepta la delegació de vot de Puigdemont

La mesa del Parlament ha acceptat finalment la delegació de Puigdemont des d'Alemanya. La decisió, que s'ha pres amb els vots de Junts per Catalunya i ERC, deixa els dos partits independentistes amb 65 vots –els mateixos que la suma dels partits unionistes i els "comuns"-. D'aquesta manera, l'únic electe que continua sense poder votar és el republicà Toni Comín.La decisió s’ha pres, com comença a ser habitual, amb una advertència prèvia dels lletrats del Parlament, que no veuen clara la iniciativa. La delegació de vot ja es va presentar la setmana passada, però es va retirar pensant en el proper ple, en el qual JxCat ja aspira a comptar amb el vot del president a l’exili.Des dels partits independentistes entenen que la detenció a Alemanya que manté Puigdemont a presó el té en una situació idèntica a la que tenen els polítics presos a Madrid, com Oriol Junqueras o Jordi Sánchez, que sí tenen reconeguda i acceptada la delegació del seu vot. Des de Cs i PSC, però, no ho veuen igual i per això els seus representants a la mesa han votat en contra de la decisió. Ells consideren que el TC s’hi va posicionar en contra de la delegació del vot quan es va intentar per a la seva sessió d’investidura interrompuda i, a més, que la seva situació actual a Alemanya no és la mateixa que la dels presos d’Estremera i Soto del Real.L'acord de la mesa ha coincidit amb l' anunci de la fiscalia alemanya que tramitarà l'extradició de Puigdemont

